Prysmian, accordo pluriennale con Edison per fornitura di energia rinnovabile

Prysmian

Edison

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ed Edison Energia, società del Gruppoattiva nella fornitura di energia elettrica e gas a imprese e famiglie, hannoper la fornitura di energia 100% rinnovabile.Edison Energia fornirà a Prysmian circa il 25% del suo attuale consumo annuo di energia elettrica in Italia. L'energia elettrica sarà prodotta da un, con una capacità installata totale di circa 150 MWp (Megawatt-peak)."L'accordo raggiunto è uno step importante nel percorso di riduzione delle emissioni - ha detto- Assicurandoci un approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile, non solo miglioriamo il nostro impatto ambientale, ma riusciremo anche ad avere costi stabili. Il PPA siglato è assolutamente in linea con i nostri obiettivi ESG e dimostra il nostro impegno nella transizione energetica"."L'accordo di fornitura di energia verde siglato con Prysmian sottolinea l'impegno di Edison Energia nel supportare i clienti nel loro percorso di decarbonizzazione - ha commentato- Ai nostri clienti industriali e retail offriamo sia energia prodotta da fonti rinnovabili sia la nostra vasta esperienza come operatore di riferimento a livello nazionale".