GSE e Sogesid firmano un protocollo d’intesa per favorire la transizione energetica del Paese

(Teleborsa) - È stato firmato oggi ltra il(GSE) e, la Società di ingegneria dello Stato.Con l’obiettivo di, l’accordo prevede la condivisione e l’integrazione di dati per supportare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Di particolare interesse sarà lo, come ad esempio, la piattaforma destinata all’identificazione delle aree idonee per gli impianti di energia rinnovabile e le infrastrutture correlate.Inoltre, l’intesa siattraverso la predisposizione di indicazioni operative per l’applicazione del principio "non arrecare danno significativo all’ambiente" (DNSH) nei progetti finanziati dal PNRR. La collaborazione prevede, infine, lo sviluppo di servizi specialistici nei settori energetico e ambientale, mettendo le competenze tecniche specialistiche delle due società, al servizio della pubblica amministrazione."Larappresenta un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni che operano al servizio del Paese. La condivisione consentirà diverso un sistema energetico sempre più sostenibile e innovativo, coerentemente con gli obiettivi nazionali ed europei, attraverso lo scambio di competenze utili alla pianificazione e allo sviluppo dei territori", ha dichiarato l’"Oggi, Sogesid avvia unaL’obiettivo è contribuire al raggiungimento degli ambiziosi traguardi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, attraverso la condivisione di dati e informazioni su tematiche ambientali di comune interesse.per sostenere la definizione delle politiche e delle azioni necessarie a realizzare un futuro energetico sostenibile per il nostro Paese", ha dichiaratoL’accordo, della durata di tre anni, rafforzerà la, contribuendo concretamente alle strategie nazionali di sostenibilità e tutela ambientale attraverso azioni condivise, integrate ed efficaci.