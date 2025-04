Legacoop: generare l'innovazione, la cooperazione forma il futuro

(Teleborsa) - Si aprirà, al Tecnopolo di Bologna, la quarta tappa di, progetto formativo itinerante per giovani cooperatrici e cooperatori impegnati sul tema dell’innovazione. Visite a imprese, seminari, laboratori, momenti di networking, iniziative istituzionali tra Bologna e Imola costituiranno il centro dell’iniziativa che recupera l’evento rinviato per l’alluvione nel settembre 2024.Giovedì, dalle ore 14.00, presso il, l’avvio dei lavori ed i saluti dele dellae a seguire un dialogo intergenerazionale su Innovazione, Big Data ed Intelligenza Artificiale facilitato da 4Form. La giornata è patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna.Ilsarà dedicato al tour cooperativo, con la visita alle cooperative imolesi Sacmi e Cefla e nel pomeriggio la visita a Coop Reno presso Spazio’TENGO, dove si terrà un dibattito sul ruolo e le iniziative del mondo Legacoop per promuovere l’innovazione. La serata si concluderà con una discussione sul lavoro culturale per l’innovazione in Fondazione Barberini ed una cena cooperativa in collaborazione con CAMST.L’ultimo giorno di attività,, nella sede della cooperativa CADIAI, si terrà alle 9.15 un dibattito su vantaggi, difficoltà e strategie della forma cooperativa nel praticare l’innovazione ed il laboratorio conclusivo con la costruzione dell’output finale a cura di 4Form. La tappa ha riscosso un grande successo tra i giovani aderenti a Generazioni da tutta Italia, con oltre 50 partecipanti. L’esecutivo nazionale di Generazioni, recentemente rinnovato, intende consolidare ed innovare il progetto, indicato tra i punti più importanti del programma di mandato approvato dalla Direzione nazionale del 30 gennaio. Nel 2025 è previsto un ulteriore appuntamento nel centro-sud Italia.CoopD+ promuove la crescita collettiva dei giovani di Legacoop che, oltre ad approfondire la conoscenza dei vari territori, costruiscono maggiori strumenti e relazioni per affrontare la quotidianità professionale e cooperativa, diffondendo le buone pratiche per promuovere lo sviluppo della cooperazione e del Paese. Il percorso è finanziato da Coopfond, fondo mutualistico di Legacoop, ed è realizzato grazie alla collaborazione di Legacoop nazionale e dell’Emilia-Romagna assieme a Legacoop Bologna e Imola.