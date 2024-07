Firmato nuovo contratto per il settore artigianato di chimica, moda e ceramica

(Teleborsa) - Ieri, tra le rappresentanze sindacali die le rappresentanze delle associazioni datoriali di categoriaè stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore artigianato della chimica, della moda e della ceramica. Nei settori sono impiegati. Il passato contratto è scaduto il 31 dicembre 2022, l’intesa avrà vigenza fino al 31 dicembre 2026.Per quanto riguarda gli aumenti saranno così suddivisi:172 euro sul terzo livello divisi in 4 tranche: luglio 2024 di 28 euro; gennaio 2025 di 40 euro; ottobre 2025 di 49 euro; ottobre 2026 di 55 euro.184 euro sul terzo livello divisi in 4 tranche: luglio 2024 di 28 euro, gennaio 2025 di 40, ottobre 2025 di 49 euro, ottobre 2026 di 67 euro. Prevista l’una tantum per il periodo di vacanza contrattuale di 110 euro divisa in 2 tranche: settembre 2024 di 55 euro e marzo 2025 di 55 euro.Per quanto riguarda la parte normativa l’intesa sottoscritta prevede molte risposte alle richieste fatte in piattaforma, tra cui: aumento del limite massimo del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia da 21 a 24 mesi e di ulteriori 90 giorni per lavoratori con disabilità certificata ex L. n°68/99.Inoltre, nell’accordo è prevista l’istituzione della Commissione per la riforma dell’inquadramento, l’inserimento delle linee guida per il Lavoro Agile e la regolamentazione per l’attivazione della Banca Ore Solidali a tutela di comprovati e documentati casi di gravità e necessità.In tema diviene recepito "l’accordo quadro europeo sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro", inoltre, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente, sarà previsto un mese retribuito al 60% a carico delle aziende per le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione.Infine, l’accordo prevede l’aumento a 6 euro degli scatti di anzianità per gli apprendisti e l’incremento della percentuale di maggiorazione prevista per l’attivazione degli accordi di flessibilità dal 10% al 12%. Al termine della trattativa è stato sottoscritto un Avviso comune che impegna le parti a promuovere azioni condivise verso le istituzioni a sostegno del settore Moda.