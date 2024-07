Abbott alza le previsioni di profitto annuale

Abbott Laboratories

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha registratodelpari a 10,4 miliardi di dollari, in crescita del 9,3% su base organica per l'attività di base sottostante. Le vendite reported sono aumentate del 4,0%. L'di Abbott è stato di 1,14 dollari, sopra le attese degli analisti per 1,10 dollari (l'EPS reported è stato di 0,74 dollari)."Abbiamo ottenuto un altro trimestre di forte crescita nelle nostre attività di base - ha affermato, presidente e amministratore delegato di Abbott - Abbiamo unverso la seconda metà dell'anno e stiamo alzando la nostra guidance per l'intero anno".Sulla base delle ottime prestazioni ottenute dall'azienda finora quest'anno, Abbott haper l'intero anno 2024: prevede un utile per l'intero anno compreso tra 3,30 e 3,40 dollari e un utile rettificato compreso tra 4,61 e 4,71 dollari.Abbott hadelle previsioni di crescita organica delleper l'intero anno 2024, escluse le vendite correlate ai test COVID-19, dal 9,5% al ??10,0%, che rappresenta un aumento nella parte centrale dell'intervallo.