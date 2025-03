Gruppo BCC Iccrea aggiorna piano al 2027: commissioni in crescita a 1,6 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Iccrea Banca ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024, confermando i risultati preliminari comunicati il 12 febbraio 2025 . Inoltre, ha esaminato i target del Gruppo per il 2027: l'adottato dal Gruppo, nonché la necessità di considerare le mutate condizioni macroeconomiche e finanziarie. Inoltre, tale estensione tiene conto dei risultati ottenuti nel 2024, durante il quale sono stati sostanzialmente raggiunti i principali obiettivi fissati per il 2026.Il gruppo si aspettaclientela a 97,6 miliardi di euro (CAGR 24-27: +1,4%, sostenuti da circa 46 miliardi di nuove erogazioni), raccolta diretta da clientela a 146,2 miliardi di euro (CAGR 24-27: +2,1%), raccolta indiretta a 85,1 miliardi di euro (CAGR 24-27: +6,5%, in crescita di 14,7 miliardi in arco piano, trascinata dalla crescita della raccolta qualificata).Viene definito uncon l'obiettivo di rafforzare la proposta omnichannel, migliorando i processi di distribuzione e interazione con soci e clienti, con circa 850 milioni di investimenti nel triennio, di cui 300 milioni di euro in IT.Sul fronte finanziario sono previsti:a 3,9 miliardi di euro (CAGR 24-27: -3,5%),a 1,6 miliardi di euro (CAGR 24-27: +4,2%), Margine di intermediazione a 5,6 miliardi di euro (CAGR 24-27: -2,0%), Cost/Income al 60,5%, ROE lal 7,3%, ROA allo 0,8%. Atteso un Ulteriore miglioramento degli indicatori di qualità degli attivi, con NPL ratio lordo al 2,7% e NPL ratio netto: 0,9%"Crescita, qualità del credito, innovazione, sostenibilità e inclusione: sono queste le direttrici del nostro piano industriale al 2027 - ha commentato il- Abbiamo davanti un percorso sfidante ma siamo consapevoli di avere tutte le risorse per raggiungere gli obiettivi, come abbiamo già fatto negli anni scorsi. Vogliamo diversificare efficacemente la nostra offerta, al fine di accrescere le leve per essere sempre più protagonisti dello sviluppo dei territori in cui sono presenti le nostre BCC. Il nostro è un progetto di continua crescita con una forte attenzione alla solidità, con l'obiettivo di raggiungere il 27,1% di CET1, alla qualità dell'attivo, con un NPL ratio netto che mira allo 0,9%, e alle nostre infrastrutture tecnologiche, con investimenti per 300 milioni di euro".