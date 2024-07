Essilux vola su rumors interesse Meta

EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Chiude gli scambi in buon rialzo, che Porta a casa un guadagno dell'1,50% a 192,7 euro alla Borsa di Parigi, sui rumors che parlano di un interesse di Meta. Il titolo in realtà era arrivato a guadagnare fino al 6%, ma ha ripiegato sul finale assieme al mercato.Diversi organi di stampa parlano del possibile ingresso della società di Zuckerberg nel capitale della leader degli occhiali griffati e della volontà di Zuckerberg di rafforzare la sua posizione nel fashion. Per il Wall Sreet Journal, Meta sarebbe pronta ad entrare nel capitale con una quota del 5%, mentre il il Financial Times parla solo di un investimento multimiliardario della società di Zuckerberg, che ha già all'attivo una collaborazione con la società fondata da Del Vecchio per l'occhiale intelligente a marchio Ray-Ban.EssilorLuxottica ha annunciato un paio di giorni fa due nuove acquisizioni: Supreme e Heindelberg Ingineering, quit'utima attiva nel settore delle tecnologie per l'oculistica.Lo scenario su base settimanale delrileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 186,2 Euro. Prima resistenza a 202,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 179,6.