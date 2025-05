Criptovalute, Savino (MEF): Serve governance chiara per sostenere innovazione

(Teleborsa) -rappresentano uno dei segnali più evidenti della trasformazione digitale in atto. Possono offrire grandi opportunità per le imprese e per l’inclusione finanziaria, ma la loro elevata volatilità impone una riflessione seria su regole condivise e responsabili". Così il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, intervenendo alla decima edizione del meeting Valore Rete di Impresa, presso l’Università "La Sapienza" di Roma, organizzato da TAURI.Nel corso del suo intervento,ha ribadito la necessità di “definire un quadro regolamentare solido e flessibile”, in grado di tutelare operatori economici e investitori, senza ostacolare lo sviluppo di nuove tecnologie. “La regolamentazione non deve essere un freno – ha aggiunto – ma un alleato per governare l’innovazione e rafforzare la sicurezza del sistema finanziario”.Savino ha inoltre sottolineato il potenziale delle criptovalute nel favorire nuove forme di supporto per le PMI e le start-up, migliorando l’efficienza dei pagamenti internazionali.Concludendo,imprese e mondo accademico: “Solo con un confronto continuo possiamo affrontare le sfide dell’economia digitale con equilibrio, visione e responsabilità”.