Federdistribuzione, Il ruolo e l’evoluzione della Distribuzione Moderna nei territori: incontro con la Regione Lazio

(Teleborsa) - Quali sono le potenzialità dellanello sviluppo dei territori? Questo il tema al centro dell’incontro organizzato con la Regione Lazio da, associazione che da oltre sessant’anni riunisce e rappresenta le imprese della Distribuzione Moderna, alimentare e non alimentare, operanti in Italia. Un confronto incentrato sul ruolo fondamentale che svolge il retail moderno nello sviluppo dei territori, con un focus particolare sulla tematica della rigenerazione urbana, e sulle ricadute positive per le comunità locali sul piano sociale, economico e ambientale.L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali di, Presidente della Regione Lazio, seguiti dall’intervento di, Presidente di Federdistribuzione, il quale ha sottolineato il ruolo economico e sociale che svolge quotidianamente la Distribuzione Moderna in termini di sostegno a investimenti, occupazione e attraverso l’impegno, resosi ancor più evidente in questi ultimi anni, a difesa del potere d’acquisto delle famiglie. Un settore alle prese con sfide che ne stanno caratterizzando l’evoluzione: l’accelerazione della digitalizzazione, la modernizzazione dei negozi e dei servizi orientati in un’ottica di “” e prossimità, gli investimenti per raggiungere l’obiettivo “”, la transizione verso sistemi circolari e di riduzione dei rifiuti e, infine, gli investimenti necessari alla formazione e sviluppo delle competenze professionali.Nel corso dei lavori sono intervenuti, Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione, che ha evidenziato le linee programmatiche e di intervento della Regione sui temi inerenti il settore del commercio, e, Direttore Normativa e Rapporti Istituzionali di Federdistribuzione, che si è soffermato sul ruolo di promozione e di guida che possono svolgere le Regioni per agevolare la transizione e quindi sostenere le imprese nel cambiamento, anche con la previsione di nuovi strumenti normativi e interventi in grado di aiutare le imprese del commercio ad affrontare l’evoluzione ambientale, sociale e tecnologica dei prossimi anni.Il prof., Presidente di TradeLab, ha inoltre evidenziato come, nelle dinamiche socio-demografiche in atto nel nostro Paese, la Distribuzione Moderna svolga un ruolo fondamentale nella rigenerazione degli spazi urbani, valorizzando aree cittadine in disuso. Gli investimenti del settore in quest’ambito generano ricadute positive e misurabili sui territori. In questo scenario emerge, inoltre, il ruolo centrale dei Distretti del Commercio, dove le imprese della Distribuzione Moderna e il commercio tradizionale possono creare sinergie con benefici per entrambi e per le comunità locali.“Le imprese del retail moderno hanno un ruolo primario all’interno del sistema socio-economico regionale. Attivano importanti potenzialità di sviluppo nel territorio, generando opportunità di occupazione e di crescita per le filiere produttive locali. Occorre però accompagnare il sistema delle imprese del retail, che necessitano di sostenere gli investimenti per far fronte alle importanti sfide che si trovano ad affrontare, in un contesto contraddistinto dal mutamento degli stili di vita e dei modelli di consumo, dall’accelerazione tecnologica e dall’evoluzione del contesto economico e normativo. In questa prospettiva, l’amministrazione regionale ha un ruolo fondamentale che può creare le condizioni di sviluppo e investimento da parte delle imprese del retail, con ricadute concrete sul territorio per le comunità locali. Ringrazio la Regione Lazio per l’incontro odierno, che evidenzia l’attenzione alle dinamiche del nostro settore e la continua disponibilità al dialogo su queste tematiche”, ha dichiarato, Presidente di Federdistribuzione.“La Regione Lazio è al fianco delle imprese e alla diffusione delle sue reti. Tutto ciò sarà possibile grazie a una programmazione precisa e puntuale, che tiene conto anche delle necessità e delle richieste delle imprese per creare una possibilità di lavoro per lo sviluppo della Regione e delle sue economie. L’amministrazione regionale, proprio per questo, mira a uno sviluppo con lo sguardo verso il futuro, e quindi moderno, cercando di ridurre il più possibile l’impatto ambientale. Grazie a questo processo, il Lazio non solo rafforzerà la sua posizione economica, ma sarà in grado di diventare un modello per la crescita sostenibile e l’innovazione, dimostrando che è possibile avere un progresso tenendo in considerazione il rispetto per l’ambiente”. Lo ha dichiarato la Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione della Regione Lazio,