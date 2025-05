Brown-Forman cambia strategia e lancia l'attività di distribuzione in Italia

Brown-Forman

(Teleborsa) -, colosso statunitense degli alcolici che controlla noti marchi come Jack Daniel's e Gin Mare, ha, segnando un: per la prima volta porta il proprio portafoglio di brand direttamente ai consumatori e ai clienti italiani. La sede centrale di Brown-Forman Italia rimarrà a Milano."La creazione dell'attività di distribuzione propria in Italia dimostra l'impegno di Brown-Forman nel- ha dichiarato Yiannis Pafilis, EVP, Presidente di Europa, Africa, Asia e Pacifico Brown-Forman - Grazie alla distribuzione propria, possiamo gestire direttamente la collaborazione con i partner commerciali italiani, accelerare la crescita di marchi chiave super-premium come Rum Diplomático e Gin Mare, e consolidare ulteriormente la presenza del nostro iconico portafoglio di American Whiskey, guidato dalla famiglia Jack Daniel's".In Italia, l'azienda detiene attualmente la, con Jack Daniel's in testa al segmento dei whisky e Gin Mare al secondo posto tra i gin super-premium, categoria in rapida espansione, si legge in una nota.La distribuzione della maggior parte dei marchi in Italia eraaffidata a, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium.Questa espansione rafforza la strategia di distribuzione di Brown-Forman nei, unendosi a un network che comprende Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Slovacchia, Spagna, Turchia e Regno Unito.