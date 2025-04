MS Desk Italy protagonista del dialogo economico tra Italia e Arabia Saudita

(Teleborsa) - Si è tenuto oggi il digital meeting "", promosso dallain collaborazione con. L’evento ha rappresentato un'importante occasione di confronto e approfondimento sulle opportunità di business offerte dalalle imprese italiane, con particolare attenzione aldel Lazio.Al centro dell’incontro, il posizionamento dell’come hub strategico per l’internazionalizzazione, grazie a un contesto economico in forte espansione, una visione politica orientata alla diversificazione e agli investimenti (Vision 2030), e una domanda crescente di competenze e tecnologie in cui le imprese italiane eccellono., Responsabile Relazioni Internazionali e Affari Comunitari della Presidenza della Regione Lazio, ha sottolineato come "la Regione Lazio guarda con interesse strategico al mercato saudita. Iniziative come questa testimoniano la nostra volontà di accompagnare il sistema produttivo locale verso nuove rotte internazionali"., Responsabile Arabia Saudita di, ha invece affrontato i temi del necessario supporto allo sviluppo delle aziende attraverso gli strumenti di garanzia che SACE mette in campo per rendere più accessibili i mercati".Ma soprattutto, il meeting ha messo in luce il ruolo chiave dicome unico soggetto distrategica, operativa e culturale tra Italia e Arabia Saudita. Una realtà che, grazie alla sua presenza stabile a Riyadh e a un team altamente qualificato, si è affermata come partner insostituibile per le aziende italiane che desiderano operare in questo mercato in trasformazione."L’Arabia Saudita rappresenta oggi una delle destinazioni più dinamiche per le imprese italiane. Come Ministero, lavoriamo per rafforzare il dialogo economico tra i due Paesi – ha sottolineato, Consigliere del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale –. In questo scenario, MS Desk Italy svolge un ruolo fondamentale: è una struttura professionale, credibile e operativamente presente, capace di tradurre la visione istituzionale in opportunità concrete per le nostre imprese".Nel corso degli interventi, è emerso con forza quanto MS Desk Italy rappresenti oggi una verao tra le due economie, capace di unire visione strategica, conoscenza approfondita del contesto locale e strumenti operativi concreti. "Il nostro obiettivo è sempre stato quello di costruire un ponte solido, affidabile e competente tra l’Italia e l’Arabia Saudita – ha spiegato, Presidente di MS Desk Italy –. Siamo onorati del riconoscimento ricevuto oggi da parte delle istituzioni: per noi è uno stimolo a continuare ad accompagnare le imprese italiane in un mercato dalle grandi potenzialità, offrendo soluzioni legali, strategiche e operative su misura".Il Desk si configura come l’unico attore in grado di offrire un, che va dalla consulenza legale alla gestione delle relazioni istituzionali, dallodi partner commerciali al supporto pratico per l’avvio di attività sul territorio saudita a testimonianza del ruolo centrale di MS Desk Italy nella costruzione di relazioni economiche solide, durature e sostenibili tra l’Italia e il Regno saudita. "Conosciamo a fondo il contesto saudita e sappiamo come valorizzare l’eccellenza italiana in settori chiave come infrastrutture, tecnologie green, agroalimentare e sanità. MS Desk Italy è il partner ideale per le imprese che vogliono affrontare questo mercato con visione, concretezza e strumenti adeguati", ha aggiunto, Vicepresidente di MS Desk Italy."La nostra presenza quotidiana in Arabia Saudita è ciò che ci distingue. Non offriamo solo consulenza, ma un affiancamento costante in ogni fase del percorso: dallo scouting di partner alla gestione delle trattative, dal supporto legale alla tutela degli investimenti – ha aggiunto, Managing Director di MS Desk Italy, collegata dalla sede di Riyadh –. Il nostro lavoro è costruire fiducia, ridurre le distanze culturali e rendere il mercato saudita realmente accessibile alle imprese italiane. La nostra sede, con il nostro team in loco è garanzia di un reale ponte e supporto per le aziende e le organizzazioni che vogliano sviluppare business e costruire partnership nel Regno".