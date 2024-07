SLB, secondo trimestre sopra le attese. Slancio sui mercati internazionali

SLB

(Teleborsa) -, che prima si chiamava Schlumberger ed è il più grande fornitore al mondo di servizi per giacimenti petroliferi, ha chiuso ildel 2024 condi 9,14 miliardi di dollari, aumentati del 5% su base sequenziale e del 13% su base annua. L'attribuibile a SLB di 1,11 miliardi di dollari è aumentato del 4% su base sequenziale e dell'8% su base annua. L'EPS di 0,77 dollari è aumentato del 4% su base sequenziale e del 7% su base annua, mentre l'pari a 0,85 dollari è aumentato del 13% su base sequenziale e del 18% su base annua (superando le stime di Wall Street di 83 centesimi)."Abbiamo ottenutonel secondo trimestre, con un'ampia crescita dei ricavi internazionali e un'espansione dei margini in tutte le divisioni - ha commentato il- Il nostro core business ha continuato a sfruttare il suo slancio positivo e il nostro business digitale ha accelerato, ottenendo i nostri ricavi internazionali trimestrali più alti dal 2014. Questi risultati dimostrano la forte posizione di SLB in mercati chiave e resilienti, mentre continuiamo a beneficiare dell', in particolare nel settore del, e i maggiori investimenti dei nostri clienti nei bacini di acque profonde, nell'esplorazione e nel digitale"."Guardando alla seconda metà dell'anno, prevediamo uno, forti vendite digitali e i nostri programmi di efficienza dei costi ci consentiranno di espandere i margini e realizzare la nostra ambizione di aumentare l'EBITDA rettificato per l'intero anno a mid-teens - ha aggiunto - Oltre il 2024, i fondamenti di questo ciclo rimangono in vigore e c'è una lunga serie di opportunità di crescita, inclusi progetti a lungo ciclo per il gas e le acque profonde, attività di produzione e recupero e le tendenze secolari del digitale e della decarbonizzazione. Ciò rappresenta un contesto solido per continuare il nostro percorso di espansione dei margini e di generazione di cassa".