Consiglio dei Ministri: rinviato il Ddl concorrenza, ratificato il Global Combat Air Programme

(Teleborsa) - Nelconvocato alle 17.30, è stata, una collaborazione internazionale tra Italia, Regno Unito e Giappone per sviluppare un aereo da combattimento di settima generazione entro il 2035. Leonardo, Bae Systems e Mitsubishi Heavy Industries sono i partner strategici di questo progetto.Secondo quanto riportato dal, le tre nazioni hanno presentato un nuovo modello concettuale del caccia al Farnborough International Air Show."L', che entrerà in servizio nel," si legge nella nota di Leonardo, "sarà uno dei velivoli più avanzati, interoperabili, adattabili e connessi in servizio al mondo, contando su un sistema d'arma intelligente, una cabina di pilotaggio interattiva basata su software, sensori integrati e un radar di nuova generazione, in grado di fornire 10.000 volte più dati rispetto ai sistemi attuali., che riunisce i governi di Italia, Regno Unito e Giappone e le rispettive industrie per collaborare su obiettivi militari e industriali condivisi nella fornitura di una capacità aerea da combattimento di prossima generazione"."Il programma - prosegue la nota - è estremamente significativo perdi ogni nazione e, attraverso un efficace trasferimento di conoscenze e tecnologie, aiuterà a evolvere e fornire una sovranità aerea ad ogni nazione, per le generazioni a venire. GCAP darà lavoro a decine di migliaia di persone qualificate nel Regno Unito, in Giappone e in Italia, sviluppando competenze industriali e tecnologie per il futuro".Il, invece, è statosulle coperture finanziarie, problematica emersa in sede di pre-consiglio. L'approvazione è stata rimandata a una riunione successiva.Sul tavolo delsono stati esaminati anche i: il Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali; il Testo unico dei tributi erariali minori e il Testo unico della giustizia tributaria. Inoltre, al "secondo esame definitivo" è stato discusso il decreto legislativo "Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione" e un decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2021/2167 riguardante i gestori di crediti e gli acquirenti di crediti.Durante la riunione, sono state presentateil sottosegretario Alfredo Mantovano ha parlato degli obblighi delle pubbliche amministrazioni sulla cybersicurezza, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha aggiornato sull'iter parlamentare del decreto-legge sulle misure urgenti in materia penitenziaria e di giustizia, e il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha riferito sul conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile a Fabio Ciciliano, in sostituzione di Fabrizio Curcio.