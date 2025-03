Cdm, deliberato scioglimento di tre Consigli comunali per infiltrazione mafiosa

(Teleborsa) - I consigli comunali di(RC),(NA) e(CT) sono stati sciolti per. È quanto ha deliberato il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’interno. In una nota Palazzo Chigi spiega che la decisione è stata presa "in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa". Approvato anche l’affidamento della gestione dei tre comuni ad altrettanteper la durata di diciotto mesi.Ilsi è riunito questa mattina (giovedì 27 marzo 2025) sotto la presidenza del Vice Presidente. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio