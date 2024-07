Mondadori acquista il 51% della società di Benedetta Rossi per crescere nel food & cooking

Mondadori

(Teleborsa) -, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, ha definito, per effetto dell'accettazione di un'offerta vincolante, condizioni e termini essenziali per, da parte della controllata Mondadori Media,, la società titolare di tutti dei diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dell'immagine di Benedetta Rossi e di Marco Gentili.Waimea è detenuta al 97,9% da(individualmente e per il tramite della società Maui Media) e al 2,10% su base paritetica da Emiliano Messeni e Marco Iacobellis.Benedetta Rossi è, la cui attività di creazione di contenuti spazia dall'ambito digitale - dove registra una fan base social complessiva di oltre 17 milioni di follower e 4 milioni di utenti unici mensili del suo sito web - a quello dei media tradizionali tra i quali, in particolare, la TV che da anni la vede protagonista di varie trasmissioni dedicate alla cucina. Benedetta Rossi è, inoltre, la più importante autrice di libri di cucina degli ultimi anni: i 9 libri pubblicati nel periodo 2016-2023 con il Gruppo Mondadori, hanno complessivamente venduto oltre 1,5 milioni di copie.Con questa operazione il Gruppo Mondadori intende creare, attraverso la, il player multimediale leader nel settore food & cooking, sia in ambito digitale sia nei media tradizionali. Gli oltre 87 milioni di follower a livello globale che Benedetta e GialloZafferano complessivamente potranno raggiungere, renderanno le due realtà, congiuntamente, il secondo operatore più importante al mondo nei social media nel settore food & cooking (elaborazioni interne su dati di mercato)."L'ingresso di Benedetta Rossi e del suo brand nel perimetro del Gruppo Mondadori - commenta l'- consentirà di conseguire sinergie su diversi livelli: di audience, di produzione di contenuti e, più in generale, di know-how, anche mediante una serie di iniziative che coinvolgeranno le nostre diverse aree di business. Senza dubbio, con questa acquisizione, diveniamo uno tra i principali player multimediali a livello globale nel settore food & cooking, territorio di orgoglio nazionale"