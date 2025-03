Newlat Food, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

Newlat Food

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+10%, per effetto del minore debito netto riportato a fine 2024) ilsu, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, confermando la".Gli analisti scrivono che lanel ripercorrere le varie opportunità del gruppo sul fronte fatturato, margini, M&A, con guidance complessivamente confermate ma crescente visibilità (numerose azioni già avviate) e indicazioni supportive., possibile buy-back opportunistico. Sul fronte M&A, la società ha vari dossier allo studio, tra cui una società nel baby food (implicitamente confermati i rumors di stampa su interesse per Plasmon), nella pasta, e in due categorie non presidiate ma complementari.Confermiamo il Buy sul titolo che tratta con multipli 2025-26 di 4,8-3,9x EV/EBITDA (peers a 7x), e 15-18% FCF yield ex-minorities (peer a 6-7%), "con forte generazione di cassa (cash conversion attesa al 45%),, strategia di M&A", si legge nella ricerca.