Analisi NIQ (NielsenIQ): consumi in crescita a Giugno

(Teleborsa) - Secondo l', il mese diha visto una tenuta positiva dei consumi in Italia, con un fatturato dellache ha raggiunto, registrando unrispetto allo stesso mese dell'anno precedente.L'inflazione nelmentre gli italiani hanno ridotto il mix del carrello dello 0,7%. I prodotti a marchio del distributore (MDD) rappresentano il 31,6% delle vendite totali a livello nazionale.I canali distributivi hanno mostrato un, con gliche guidano la crescita (+8,4%), seguiti da Superstore (+2,1%), Supermercati (+2%) e Discount (+0,4%). Al contrario, i canali Ipermercati sopra i 4500 m2 e i Liberi Servizi hanno registrato una diminuzione del fatturato, rispettivamente del -3,5% e -2,5%.Le, con un'incidenza promozionale del, in crescita dello 0,7% rispetto allo stesso mese del 2023. La quota di mercato dei prodotti a marchio del distributore si attesta al 22,8% nel perimetro Iper, Super e Liberi Servizi, raggiungendo il 31,6% a livello nazionale.Nel comparto, si è registrato un incremento del valore dello 0,5% e un aumento dei volumi dell'1,2%. Tra le categorie merceologiche, il. La Drogheria Alimentare è aumentata dell'1,9% a valore e dello 0,8% a volume, mentrea valore ma un aumento del 3,2% a volume. LeGlihanno registrato una. Ihanno visto un aumento dei volumi dell'1,9% e un incremento a valore rispettivamente dell'1,5% e del 2,2%. I, invece, sono cresciuti dell'1,3% a volume ma hanno perso l'1,5% a valore.Nel settore Fresco, tutte le categorie hanno registrato una crescita tranne gli Ipermercati sopra i 4500 m2 (-2,2%) e i Liberi Servizi (-2,3%). Le, Pescheria (+3,7%) e Gastronomia (+3,3%), mentre la Salumeria ha registrato il trend più basso (-2,2%).In sintesi, i dati di giugno 2024 mostrano una, con un incremento delle vendite in diverse categorie e canali, nonostante alcune eccezioni negative.