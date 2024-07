CONSOB, sanzione da 100 mila euro a Belvedere S.p.A.

(Teleborsa) -ha deliberato di applicare nei confronti dila(pari alla sanzione di 70.000 euro per la violazione più grave, aumentata complessivamente, per effetto del cumulo giuridico, di 30.000 euro in relazione all'altra violazione).L'attività della Vigilanza ha rilevato che la società ha, non avendo pubblicato il Documento Informativo in relazione alle due seguenti operazioni di maggiore rilevanza poste in essere con parti correlate e relative: (i) all'acquisto da parte di Belvedere, perfezionatosi nel mese di marzo 2021, di 11.829.000 azioni proprie, pari al 38% del capitale sociale per un controvalore di 7.807.740 euro, in esito all'adesione all'offerta di vendita mediante asta pubblica - svoltasi nel mese di gennaio 2021- di azioni della stessa Belvedere da parte del Comune di Peccioli, all'epoca dei fatti titolare del controllo della società con una partecipazione pari a circa il 64% del relativo capitale sociale; (ii) al complesso delle erogazioni liberali senza alcun vincolo di destinazione effettuate da Belvedere alla "Fondazione Peccioli per l'Arte", parte correlata della società, nel corso degli esercizi 2020 e 2021, per un importo cumulato su base annua pari, rispettivamente, a 5.270.000 e 3.770.000 milioni di euro (per un totale quindi di 9.040.000 euro).