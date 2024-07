Thales, utile operativo superiore alle attese nel primo semestre

Thales

(Teleborsa) -, gruppo francese specializzato nell'aerospaziale, nella difesa e nella sicurezza, ha comunicato che l'nelè stata pari a 10.767 milioni di euro, in aumento del 26% rispetto al primo semestre 2023 (+23% su base organica, ovvero a perimetro e tassi di cambio costanti). Al 30 giugno 2024 il portafoglio ordini consolidato ammonta a 47 miliardi di euro, in crescita del 16% rispetto al primo semestre 2023, raggiungendo un nuovo massimo storico.Lesono state pari a 9.493 milioni di euro, in aumento dell'8,9% rispetto al primo semestre 2023 e del 6,0% a perimetro e tassi di cambio costanti. La crescita delle vendite è stata trainata in particolare dal buon andamento dei settori Avionica e Difesa e Sicurezza.Ha registrato unpari a 1.096 milioni di euro (11,5% sulle vendite), rispetto a 993 milioni di euro (11,4% sulle vendite) del primo semestre 2023, in aumento del 10,4% (+4,7% su base organica), mentre il consensus fornito dalla società prevedeva 1,093 miliardi d euro.Con 866 milioni di euro, l'(quota del Gruppo) è aumentato del 6%, tenendo conto dell'aumento del servizio del debito a seguito delle acquisizioni effettuate nell'ultimo anno. L', quota di Gruppo, è stato pari a 1.017 milioni di euro, in aumento del 57% rispetto al primo semestre 2023, trainato dall'aumento dell'utile netto rettificato e dalla plusvalenza derivante dalla cessione dell'attività Trasporti."Continuiamo a investire per aumentare la nostra capacità produttiva e sostenere la crescita sostenibile del nostro business - ha commentato il- Stiamo inoltre accelerando i nostri investimenti nell’innovazione per rafforzare la nostra leadership tecnologica. ? ?Altre priorità per l'anno includono la continua integrazione delle recenti acquisizioni Imperva e Cobham Aerospace Communications. Questa integrazione sta procedendo come previsto. Siamo inoltre impegnati a ripristinare una redditività sostenibile nel settore spaziale con l’attuazione del piano di adattamento di Thales Alenia Space. ?Confermiamo le nostre prospettive annuali e le abbiamo perfezionate sulla base della migliore visibilità che abbiamo per quanto riguarda il resto dell'anno".Per quanto riguarda il margine EBIT, Thales conferma l'aspettativa di continua crescita della propria redditività rispetto al 2023, trainata dalla redditività a doppia cifra delle attività Aeronautica e Difesa e Sicurezza. Tuttavia, prevede che ilper l'intero anno.