Digital Bros, ricavi semestrali in calo (-8,7%) ma Ebitda in forte crescita

Digital Bros

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan, ha registrato nel primo semestre dell'esercizio 2024/2025 che si è chiuso il 31 dicembre 2024consolidati realizzati esclusivamente da prodotti di catalogo pari a, in calo del 8,7% rispetto ai 47,1 milioni al 31 dicembre 2023.Il(EBITDA) ha raggiunto i(30,4% dei ricavi netti), in aumento rispetto ai 9,7 milioni, grazie alla riduzione dei costi di struttura effetto della riorganizzazione operata nell’autunno 2023. Il(EBIT) risulta negativo per 395 mila Euro, ma in significativo miglioramento (+4,3 milioni di Euro) rispetto all’EBIT negativo per 4,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2023. Ladi 3,5 milioni è stata sensibilmente ridotta rispetto alla perdita netta di 6,4 milioni di Euro del primo semestre dello scorso esercizio.netto in aumento di 4,9 milioni di Euro e pari a 29,7 milioni di Euro (26,5 milioni di Euro al nettodell'effetto da IFRS16) in linea con le attese.