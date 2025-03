Porsche avverte sui dazi: colpiranno i margini 2025. Conferma esuberi, cala utile operativo 2024

Porsche

(Teleborsa) -archivia l'esercizio 2024 con un calo dell'a 5,6 miliardi di euro nel 2024, rispetto ai 7,3 miliardi di un anno fa. Ilè diminuito del 22,6% a 5,64 miliardi di euro. Il flusso di cassa dell'auto è stato di 3,7 miliardi di euro, rispetto ai 4 miliardi del 2023.Ilsi attesta al 14,1% ed èquest'anno.sono scesi dell'1% a 40,1 miliardi; flessione legata al mercato cinese, spiega la casa automobilistica, che annuncia il varo di unsu cui investirà 800 milioni e che porterà aIn flessione ilpari a 310.718 veicoli dai 320.221 del 2023.Il CdA proporrà la distribuzione di un, confermato sui livelli dello scorso anno, per un ammontare di 2,1 miliardi di euro pari a 2,3 euro per le azioni ordinaria e 2,31 euro per le privilegiate."Nel lungo termine, puntiamo a un ritorno operativo sulle vendite di oltre il 20%. Nel medio termine, puntiamo al 15-17% a causa del contesto che rimane difficile", ha detto il nuovo CFO Jochen Breckner , che ha preso il posto di Lutz Meschke lo scorso febbraio.