AT&T, abbonati aumentano più delle attese nel secondo trimestre

AT&T

(Teleborsa) -, società statunitense di telecomunicazioni, ha chiuso ildel 2024 conpari a 29,8 miliardi di dollari, rispetto ai 29,9 miliardi di dollari del trimestre di un anno fa, in calo dello 0,4%, e mancando le stime degli analisti per di 29,9 miliardi di dollari (secondo i dati LSEG). L'è stato di 11,3 miliardi di dollari, rispetto agli 11,1 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente.L'utile netto attribuibile alle azioni ordinarie è stato di 3,5 miliardi di dollari, rispetto a 4,4 miliardi di dollari nel trimestre di un anno fa. L'utile per azione ordinaria è stato di 0,49 dollari, vs 0,61 dollari. Rettificandolo di 0,08 dollari, l'è stato di 0,57 dollari, vs 0,63 dollari.AT&T ha registrato 419.000con un tasso di abbandono leader del settore pari allo 0,70%, contro attese per 284,800 (secondo i dati FactSet)."Negli ultimi quattro anni abbiamo ottenuto risultati costanti e positivi che hanno riposizionato AT&T - ha affermato il- La nostra solida performance in questo trimestre dimostra i vantaggi durevoli della nostra strategia basata sugli investimenti".Per l'intero anno, AT&Tdi: crescita dei ricavi dei servizi wireless nell'ordine del 3%; crescita dell'EBITDA rettificato nell'ordine del 3%; EPS rettificato compreso tra 2,15 e 2,25 dollari.