Scuola, in vista rinnovo Ccnl Anief chiede buoni pasto da 13 euro per insegnanti e ATA

(Teleborsa) -da 13 euro. E' laal Governo per il rinnovo del contratto. A questo proposito ci sarà unper discutere del"Sui buoni pasto giornalieri da assegnare a docenti e Ata della scuola l’Anief non demorde e chiede al Governo le risorse necessarie per permettere l’introduzione del benefit nel prossimo Contratto di lavoro: domani mattina il nostro sindacato ne parlerà, se dovesse averne l’opportunità, durante l’incontro all’Aran per arrivare ad un accordo sul Ccnl 2022-24", spiega, presidente nazionale Anief, richiamando la decisione di introdurre ianche per i dipendenti delle Funzioni Centrali"La novità – continua il presidente nazionale Anief - trova conferma nellpubblicato alcuni giorni fa che di fattoche prevede l’erogazione del buono pasto nelle giornate di lavoro agile anche in assenza della misurazione della durata della prestazione. Non si comprende perché non si possa fare lo stesso, quindi per via contrattuale, anche con i lavoratori che operano nelle nostre scuole, prevedendo pertanto nel Ccnl 2022/24 l’introduzione dei buoni pasto per il personale, finanziabili attraverso la contrattazione di istituto"."Insegnanti e personale Ata della scuola non sono lavoratori di un dio minore, anzi sono dipendenti pubblici che svolgono con frequenza tempo prolungato o pieno prendendosi enormi responsabilità, anche penali", ribadisce Pacifico, ricordando che "a stabilire l’orientamento sui buoni pasto, a prescindere dalla sede di lavoro, è stata pure una recente sentenza della Corte di Cassazione".In vista deldei comparti Istruzione e Ricerca, l'Anief ha predisposto unacontenente gli obiettivi da raggiungere con la contrattazione con la parte pubblica e comprende lagiuridica ed economica tra personale precario e di ruolo,e alla media europea, l’introduzione di una, di continuità su posti di sostegno. Il sindacato poi insisterà anche pere assegnazioni provvisorie, trasferimenti sul 100% dei posti, ile finestra inper la pensione di vecchiaia, la(con aumenti ogni 4 anni) e armonizzazione tra gradi e ordini differenti. Inoltre, l’organizzazione sindacale autonoma punterà all’aumento della, all’allineamento deidel personale ATA, alla valorizzazione del middle management e delle figure di sistema, allo stanziamento di risorse aggiuntive per l'istruzione, abolizione trattenuta TFR e adesione volontaria al fondo Espero.