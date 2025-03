INPS: nuove indicazioni sulla Prestazione Universale per anziani

(Teleborsa) - L', con il Messaggio 949 del 18 marzo 2025, ha fornito, in attesa della registrazione presso laattuativo previsto dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 29/2024.La misura è destinata agli, titolari di, con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sociosanitarioL'INPS eseguiràper verificare: la validità dell'ISEE sociosanitario, la titolarità dell'indennità di accompagnamento, l'esistenza di un bisogno assistenziale gravissimo, valutato tramite commissioni mediche e un questionario sul contesto familiare.La Prestazione Universale è composta da:: corrispondente all’indennità di accompagnamento.: attualmente pari a 850 euro mensili, utilizzabile esclusivamente per: remunerare assistenti domiciliari regolarmente contrattualizzati o acquistare servizi di assistenza non sanitaria da imprese qualificate.Si avvisa che l’uso della quota integrativa sarà soggetto a; la mancata dimostrazione della spesa comporterà la decadenza dal beneficio.