Santander, utile secondo trimestre sale del 20%. Migliora guidance ricavi

Banco Santander

(Teleborsa) -, colosso bancario spagnolo, ha ottenuto undi 6.059 milioni di euro nella, in aumento del 16% in euro correnti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, grazie alla forte crescita del margine di interesse netto in tutte le attività e regioni globali, supportato da quattro milioni di clienti in più , e un ottimo controllo dei costi, hanno più che compensato la prevista crescita degli accantonamenti su base annua. Nel, l'utile attribuibile ha raggiunto il livello record di 3.207 milioni di euro, in crescita del 20%.Il gruppo ha continuato ad aumentare la redditività e la creazione di valore per gli azionisti, con undel 15,9%, o del 16,3% se si tiene conto dell'impatto del prelievo bancario temporaneo in Spagna, registrato integralmente nel primo trimestre (335 milioni), è stato distribuito uniformemente nel corso dell'anno; utile per azione (EPS) di 0,37 euro, in crescita del 19%, e valore patrimoniale netto tangibile (TNAV) per azione di 4,94 euro alla fine del primo semestre. Includendo il dividendo in contanti pagato a novembre 2023 e il dividendo finale pagato a maggio, la creazione di valore totale (TNAV più dividendo in contanti per azione) è aumentata del 12%.Ilè aumentato del 12% raggiungendo la cifra record di 23.457 milioni di euro, trainato dalla crescita di tutti i business, in particolare Retail, CIB e Wealth."Abbiamo aumentato i ricavi del 10% nel primo semestre, supportati da tutte e cinque le nostre attività globali, con costi sostanzialmente stabili negli ultimi quattro trimestri che hanno portato a una crescita degli utili per azione del 19% - ha commentato- Ciò dimostra che la nostra portata, la diversificazione e la riuscita esecuzione della nostra trasformazione continuano a garantire una crescita sostenibile e redditizia".Come risultato del forte slancio, Santander hae ora si aspetta una crescita dei ricavi high-single digit per l'anno (un aumento rispetto al suo precedente obiettivo di crescita mid-single digit); un rapporto di efficienza pari a circa il 42% (da sotto il 43%); e RoTE superiore al 16% (dal 16%). Gli obiettivi del costo del rischio a circa l'1,2% e del CET1 a regime superiore al 12% dopo l'attuazione di Basilea III vengono mantenuti.