Alfonsino, Banca Finnat abbassa target price e conferma Buy

Alfonsino

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato aper azione (da 0,66 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, confermando ilsul titolo a "".Gli analisti ricordano che, da febbraio 2024, ilha preso in gestione la totalità degli ordini. Rushers è una piattaforma open market che permette alle aziende fornitrici di interagire direttamente con i propri consumatori, garantendo a questi ultimi la possibilità di avere accesso a servizi professionali di consegna offerti da un network di corrieri indipendenti. Inoltre, ad aprile 2025 Alfonsino ha sottoscritto un, società attiva nel settore del food delivery in Sicilia, per l'affitto del ramo d'azienda della stessa Mylillo composto da circa 110 contratti con ristoranti affiliati a Messina e Milazzo; il contratto di affitto ha una durata di 36 mesi duranti i quali verranno monitorate le performance operative.In considerazione dei risultati 2024 che rilevano un maggiore e provvisorio rallentamento degli ordini (anche rispetto alle iniziali stime per il 2024), derivante dal passaggio al nuovo modello di business Rushers e tenuto conto dei nuovi accordi siglati da Alfonsino, Banca Finnat hanno, in particolare in merito ai costi operativi.Confermato una 4,8 milioni di euro a consuntivo 2025, per raggiungere 6,8 milioni di euro nel 2027 e 7,4 milioni di euro a fine periodo previsionale. Tenuto conto di maggiori costi operativi, il margine operativo lordo () viene stimato ora da 968 migliaia a fine 2025 (1,2 milioni di euro le nostre stime), per giungere a 1,9 milioni di euro a fine 2027 (2,3 milioni di euro le precedenti stime) e 2,2 milioni di euro a fine 2028, mentre il risultato operativo netto () è previsto possa attestarsi a 60 mila euro nel 2025 (293 mila euro le precedenti stime), a 1,1 milioni di euro nel 2027 (1,5 milioni di euro precedenti) e a 1,4 milioni di euro a fine periodo previsionale. L'viene stimato a 256 euro a fine 2025 (170 mila euro le precedenti stime), a 746 mila euro nel 2027 (1,04 milioni di euro le precedenti stime), a 993 mila euro a fine 2028.