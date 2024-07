Feralpi, utile 2023 scende a 19 milioni di euro. Volumi stabili, pesa l'energia

(Teleborsa) -, tra i principali produttori siderurgici in Europa, ha chiuso il 2023 constabili a 2,42 milioni di tonnellate epari a 1.733 milioni di euro, in contrazione del 27% rispetto agli eccezionali risultati del 2022 di 2.398 milioni. Il valore della produzione si attesta a 1.736 milioni. Si conferma la forte impronta internazionale con una quota di ricavi generati all'estero pari al 61%, in leggero calo rispetto all'anno precedente (63%).La riduzione dei ricavi di vendita dell'anno 2023 rispetto ai valori del 2022 è stata accompagnata da un aumento dell'incidenza dei fattori produttivi sui ricavi, in particolare il consumo delle materie prime, la cui incidenza sul valore della produzione è passata dal 50,9% al 63,8%. Questo ha pertanto determinato una riduzione consistente dell'che scende a 83,2 milioni di euro (incidenza su valore della produzione del 4,8%) rispetto ai 501,7 milioni (19,8%) del 2022.Dopo aver spesato ammortamenti e svalutazioni per 64,2 milioni di euro, in crescita per effetto delle attività di investimento del Gruppo, iltotale scende a 18,9 milioni di euro rispetto ai 334.2 milioni del 2022.Lasi conferma positiva, passando da un eccesso di cassa rispetto al debito finanziario di 54,3 milioni di euro a un eccesso di cassa di 15,3 milioni di euro in ragione della significativa attività di investimento realizzata nel corso dell'anno."Il mercato dell'acciaio in Europa attraversa un, registrando un calo di circa 10 milioni di tonnellate tra il 2022 e il 2023 (-7,4% a/a). In questo quadro, Feralpi mantiene saldamente le proprie quote di mercato nonostante sul comparto elettro siderurgico pesino l'incremento dei costi dell'energia e la scarsità di rottame. Il Gruppo conferma la sua capacità di visione e di execution con l'impegno di offrire al mercato un prodotto sempre più decarbonizzato - commentadi Feralpi - Vogliamo farci trovare pronti e tecnologicamente avanzati quando la ripresa dei consumi sarà anche accompagnata da una sempre maggiore attenzione alla qualità del prodotto e del processo produttivo in ottica green".Nel corso del 2023, glihanno raggiunto i 169 milioni. Feralpi ha proseguito i suoi investimenti sia nei reparti produttivi sia nella logistica. In particolare, sono avanzati i lavori per la realizzazione del nuovo laminatoio presso lo stabilimento tedesco di Feralpi Stahl a Riesa (Sassonia) dove entro fine anno verranno avviate le prove del nuovo impianto in cui, per la prima volta in Germania, verranno prodotti rotoli del peso fino a 8 tonnellate destinati al mercato dell'edilizia e realizzati attraverso un processo innovativo, completamente elettrificato e a zero emissioni dirette. Sempre in Germania, nel corso del 2023 è stata inaugurato il nuovo parco rottame che ha ottimizzato ed efficientato il processo di trattamento del rottame a vantaggio della produttività e della qualità. In Italia, nel corso del 2024, sarà invece operativo nello stabilimento di Feralpi Siderurgica il nuovo impianto spooler che, producendo rotoli, porterà ad un completamento della gamma offerta ai clienti.