Gentili Mosconi acquista quota in Creazioni Digitali, sale in Tintoria Comacina

Gentili Mosconi

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, hache rientrano nel processo di crescita e integrazione avviato dalla società con la quotazione, volto alla creazione di un polo centrale di sinergie internalizzando competenze e fasi cruciali del processo produttivo.Nello specifico, Gentili Mosconi è, con l'acquisto di una partecipazione di minoranza pari altramite una operazione di acquisto del 30% delle quote del socio di minoranza Eroan per un corrispettivo di 850.000 euro e un aumento di capitale del 10%, con un corrispettivo 283.000 euro, per un totale diinteramente finanziato con mezzi propri da Gentili Mosconi. Basata nella provincia di Como, Creazioni Digitali ha 18 anni di storia e un giro d'affari di circa 7 milioni di euro nel 2023."Continuiamo il nostro percorso di rafforzamento sul territorio con questa partecipazione - ha commentatodi Gentili Mosconi - Creazioni Digitali diventerà così un motore ancora più potente nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie".Gentili Mosconi comunica inoltre di averdel capitale della società acquisita lo scorso marzo. Nello specifico, Gentili Mosconi ha partecipato all'aumento di capitale rilevando un ulteriore 20% di Tintoria Comacina sottoscrivendo la quota di capitale inoptato dall'azionista di minoranza Paolo Maggienga. Il corrispettivo dell'operazione è pari aed è stato pagato con la cassa, attingendo alle risorse disponibili.