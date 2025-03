Binance, MGX (Abu Dhabi) acquista quota di minoranza per 2 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha annunciato che, società di investimento statale degli Emirati per le tecnologie di intelligenza artificiale, ha effettuato un. Si tratta del primo investimento istituzionale in Binance fino ad oggi, del più grande investimento singolo in una società di criptovalute e il più grande investimento mai pagato in criptovalute (stablecoin).Questo investimento rappresenta il primo ingresso di MGX nei settori delle criptovalute e della blockchain, assicurandosi unain Binance come parte di una strategia più ampia per supportare l'impatto trasformativo della blockchain sulla società.Binance èper volume di scambi, vantando oltre 260 milioni di utenti registrati e superando i 100 trilioni di dollari in volume di scambi cumulativo."Questo investimento di MGX è una pietra miliare significativa per il settore delle criptovalute e per Binance - ha detto il- Insieme, stiamo plasmando il futuro della finanza digitale. Il nostro obiettivo è costruire un ecosistema più inclusivo e sostenibile, con una forte attenzione alla conformità, alla sicurezza e alla protezione degli utenti. Binance rimane impegnata a collaborare con gli enti regolatori in tutto il mondo per stabilire politiche trasparenti, responsabili e lungimiranti per il settore delle criptovalute".