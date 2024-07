Honeywell riduce previsioni di profitto annuale dopo 2° trimestre in crescita

Honeywell

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende multinazionali conglomerate statunitensi, ha chiuso ildel 2024 conpari a 9,6 miliardi di dollari, in aumento del 5% (vendite organiche) in aumento del 4%). L'utile per azione è stato di 2,36 dollari, in crescita del 6%, e l'è stato di 2,49 dollari (rispetto alle stime di 2,42 dollari per azione), in crescita dell'8%. L'operating cash flow è stato di 1,4 miliardi di dollari e ilè stato di 1,1 miliardi di dollari."Honeywell ha registrato un ottimo secondo trimestre,, manovrando al contempo in un ambiente operativo dinamico - ha affermato il- Mentre il settore aerospaziale continua a guidare la nostra crescita, stiamo vedendo un quadro più ampio partecipazione in tutto il nostro portafoglio, con tre dei nostri quattro segmenti che hanno contribuito alla crescita positiva per il trimestre. Tutti e quattro i segmenti sono cresciuti sequenzialmente anche nel trimestre, dandoci ulteriore fiducia nelle nostre aspettative di un’accelerazione della crescita organica nel secondo semestre".In seguito alla performance aziendale del secondo trimestre e alle prospettive del management per il resto dell'anno, compreso l'impatto delle acquisizioni recentemente annunciate, Honeywell hadell'intero anno. Prevede che le vendite saranno comprese tra 39,1 e 39,7 miliardi di dollari, con una crescita organica compresa tra il 5% e il 6%, e che l'utile per azione rettificato sarà compreso tra 10,05 e 10,25 dollari, con un incremento compreso tra il 6% e l'8% su base annua (in calo rispetto alla precedente previsione di 10,15-10,45 dollari per azione).