PepsiCo prevede calo più contenuto dell'utile annuale dopo 2° trimestre sopra le attese

PepsiCo

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense di alimenti, snack e bevande, ha guadagnato 2,12 dollari per azione neldel 2025 su base rettificata, superando le stime di 2,03 dollari (secondo dati LSEG). Il ricavi sono aumentati di circa l'1% a 22,73 miliardi di dollari, rispetto alla stima media degli analisti di un calo a 22,28 miliardi di dollari."Siamo, con le nostre attività che stanno navigando efficacemente in un contesto difficile. Il nostro slancio commerciale internazionale è proseguito, mentre le nostre attività in Nord America hanno migliorato la loro esecuzione e competitività nelle sottocategorie e nei canali chiave", ha dichiarato il"Guardando al futuro, continueremo a consolidare l'espansione e la crescita di successo delle nostre attività internazionali e ad accelerare le iniziative volte a migliorare le performance delle nostre attività in Nord America - ha aggiunto - Queste iniziative includono una maggiore innovazione del portafoglio e attività di ottimizzazione dei costi che mirano a stimolare la crescita e la redditività. Di conseguenza, per l'anno fiscale 2025, rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di realizzare una crescita organica del fatturato a una sola cifra, con un utile per azione (EPS) a valuta costante (core) pressoché in linea con quello dell'anno precedente. Le nostre previsioni sull'EPS core in USD sono migliorate rispetto alle nostre precedenti aspettative, poiché lestatunitense".PepsiCo oraun calo dell'1,5% dell'utile per azione core nel 2025 (in precedenza un calo del 3% dell'utile per azione core) rispetto a un utile per azione core del 2024 di 8,16 dollari.