KKR acquisirà Instructure Holdings per 4,8 miliardi di dollari

KKR

Instructure Holdings

(Teleborsa) - Il colosso statunitense del private equityha s, società di tecnologia attiva in campo educativa, per 23,60 dollari interamente in contanti, per un un valore aziendale di circa. Il prezzo di acquisto rappresenta un premio del 16% rispetto al prezzo inalterato delle azioni di Instructure di 20,27 dollari al 17 maggio 2024, l'ultimo giorno di negoziazione prima dei resoconti dei media riguardanti una potenziale transazione.KKR, con la partecipazione di, acquisirà tutte le azioni in circolazione, comprese quelle possedute dall'attuale proprietario di maggioranza di Instructure,, una delle principali società di investimenti nel software, che ha quotato la società nel 2021.Insieme alla sua vasta rete di educatori, studenti e partner, l'azienda si impegna ad ampliare la propria piattaforma e generare"Dato il suo posizionamento unico al centro della vita accademica, Instructure ha la netta opportunità di essere un vero partner end-to-end per studenti, insegnanti e amministratori - ha affermatodi KKR - La struttura si è evoluta in una piattaforma espansiva focalizzata sulla fornitura di ottimi risultati agli studenti sotto la guida di Thoma Bravo".KKR sta investendo in Instructure attraverso il suo. Al completamento della transazione, le azioni ordinarie di Instructuresul New York Stock Exchange e Instructure diventerà una società privata. La società rimarrà con sede a Salt Lake City.