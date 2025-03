J. Safra Sarasin acquisirà una quota di maggioranza in Saxo Bank

(Teleborsa) -, gruppo svizzero attivo nel private banking e nel wealth management,, una banca FinTech internazionale per investitori, trader e partner istituzionali (BaaS). La transazione, di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari, mira a migliorare il potenziale globale a lungo termine sia di J. Safra Sarasin Group, con asset dei clienti pari a 247 miliardi di dollari, sia di Saxo Bank, con asset dei clienti pari a 118 miliardi di dollari.In particolare, J. Safra Sarasin Group e Saxo Bank hanno annunciato la firma di un'acquisizione strategica da parte di J. Safra Sarasin didi Saxo Bank, precedentemente detenuta da Geely Financials Denmark A/S, una sussidiaria di Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd, e Mandatum Group.Saxo Bank, con il suo fondatore e CEO, Kim Fournais, che continuerà a ricoprire il ruolo di CEO e manterrà circa il 28% della proprietà."Questa acquisizione strategica rappresenta una pietra miliare significativa per J. Safra Sarasin. Crea nuove opportunità di espansione e aumenta ulteriormente il nostro vantaggio competitivo, riflettendo al contempo il nostro incrollabile impegno multigenerazionale verso l'imprenditorialità, la sostenibilità e il successo dei clienti - ha commentato Jacob J. Safra, presidente di J. Safra Sarasin Group - L'aggiunta di una banca fintech internazionale leader al nostro Gruppo, creando una solida potenza lungimirante pronta per una crescita a lungo termine".