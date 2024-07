Vivendi, utile netto rettificato sale a 329 milioni di euro nel primo semestre

Vivendi

(Teleborsa) -, una delle principali media company europee, ha chiuso ilconpari a 9.052 milioni di euro, in aumento del 92,7% rispetto allo stesso periodo del 2023, che include principalmente l'impatto del consolidamento di Lagardère (+4.193 milioni di euro). Questo cambiamento riflette anche la crescita dei ricavi del Gruppo Canal+ (+4,6%) e di Havas (+3,6%). A valuta e perimetro costanti, i ricavi di Vivendi sono cresciuti del 5,8%.L'è stato pari a 619 milioni di euro, in aumento di 175 milioni di euro (+39,3%) rispetto al primo semestre 2023. A valuta e perimetro costanti, l'EBITA è aumentato del 13,5%.Glidi Vivendi sono stati pari a un utile di 159 milioni di euro (o 0,16 euro per azione base), rispetto a un utile di 174 milioni di euro per la prima metà del 2023 (0,17 euro per azione). L'è pari a 329 milioni di euro."Le nostre diverse attività hanno dimostrato il loro dinamismo, sia in termini di crescita organica che di acquisizioni, la forza dei rispettivi modelli di business e la loro capacità di trasformarsi e adattarsi al loro ambiente e alle aspettative dei loro clienti - ha commentato il- Canal+ ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto sul principale operatore televisivo africano, MultiChoice Group, e ha aumentato le sue partecipazioni in Viaplay e Viu, rafforzando così le sue posizioni internazionali. Lagardère ha ottenuto una crescita a doppia cifra delle sue attività, trainata da un forte incremento delle attività di travel-retail e da una solida performance nell'editoria"."Havas mantiene la sua dinamica, rafforzata dal suo nuovo piano strategico, presentato a giugno, con un sistema operativo all'avanguardia che utilizza il meglio della tecnologia e dell'intelligenza artificiale - ha aggiunto - Prisma Media continua a sviluppare la propria divisione lusso e lifestyle con l'acquisizione delle riviste Ideat e The Good Life e il prossimo lancio di Harper's Bazaar Intérieurs, la prima estensione del marchio in Francia. Gameloft sta seguendo la sua strategia di rendere i suoi giochi disponibili su tutte le piattaforme: l'uscita all'inizio di luglio di Disney Speedstorm su piattaforme mobili dopo il suo lancio su PC e console e l'uscita di Asphalt Legends Unite su tutti i PC, console e piattaforme mobili, sono ulteriori esempi dell'accelerazione di questa diversificazione".