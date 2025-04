Volvo Group, utile primo trimestre in calo con crescente incertezza legata a dazi

(Teleborsa) -, produttore svedese di autocarri, autobus e altri macchinari, ha chiuso ildel 2025 con unnetto in calo del 7% a 121,8 miliardi di corone svedesi (vs 131,2 un anno fa). Al netto delle fluttuazioni valutarie, la diminuzione è stata anch'essa del 7%.L', sia rettificato che dichiarato, è ammontato a 13.258 milioni di corone svedesi (vs 18.159), corrispondente a un margine operativo del 10,9% (vs 13,8%). Le fluttuazioni valutarie hanno avuto un impatto negativo sull'utile operativo per 207 milioni di corone svedesi. L'è stato pari a 4,86 ??corone svedesi (6,92%).Ilè stato pari a 1.309 milioni di corone svedesi (8.896%). Il rendimento del capitale investito delle Operazioni Industriali è stato del 31,8% (37,7%)."Le vendite di veicoli sono diminuite del 9% rispetto al primo trimestre del 2024 e, con il passare del trimestre, si è registrata unae al loro impatto sul commercio globale - ha commentato il- Il business dei servizi ha continuato a crescere, sostenuto dal buon utilizzo di veicoli e macchinari in molti mercati in tutto il mondo"."Al netto della cessione di Arquus e degli effetti valutari, il nostro business dei servizi è cresciuto del 2% rispetto al primo trimestre del 2024 e, su base continuativa a 12 mesi, abbiamo registrato un fatturato da servizi di 129,2 miliardi di corone svedesi - ha aggiunto - Il, ma abbiamo comunque generato un utile operativo di 13,3 miliardi di corone svedesi (18,2) con un margine del 10,9% (13,8)".