CIR, utile semestrale balza a 114 milioni di euro con operazioni straordinarie

CIR

Sogefi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, ha chiuso il primo semestre del 2024 con undi 114,3 milioni di euro (compresi i risultati degli), a fronte di un utile di 14 milioni nel primo semestre 2023, e un Free Cash Flow di 365,1 milioni di euro, prima della distribuzione di dividendi e dell'acquisto di azioni proprie.Pesano ladel complesso residenziale situato in via dell'Orso 8 a Milano, per un corrispettivo totale di 38 milioni di euro, e la a cessione della divisione Filtrazione da parte della controllata(plusvalenza netta di 114,2 milioni, di cui 64,3 milioni di pertinenza di CIR).Per quanto concerne le attività in continuità, iconsolidati sono ammontati a 928,2 milioni di euro, in aumento del 2% rispetto al primo semestre del 2023, con KOS che ha registrato ricavi in crescita del 9% mentre Sogefi ha registrato ricavi in flessione del 2,7%. L'consolidato è ammontato a 134,4 milioni di euro (14,5% dei ricavi), rispetto a 111,3 milioni nel corrispondente periodo del 2023 (12,2% dei ricavi).Ilè stato pari a 27,7 milioni di euro e a 19,8 milioni di euro al netto della quota di terzi (a fronte di una perdita di 3,2 milioni nel primo semestre 2023); tutte le attività che compongono il gruppo hanno registrato un miglioramento dei risultati, le controllate Sogefi e KOS e la gestione finanziaria realizzata da CIR Investimenti e CIR International.Al 30 giugno 2024 il gruppo ha unaconsolidata ante IFRS 16 pari ad 316,2 milioni di euro, rispetto a un indebitamento netto di 17,8 milioni al 31 dicembre 2023 e di 32,8 milioni al 30 giugno 2023, grazie al Free Cash Flow di 365,1 milioni e dopo esborsi in dividendi e acquisto di azioni proprie pari a 31,1 milioni.Il CdA ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, per il prossimo 6 settembre 2024, per deliberare in merito alla proposta di alcune modifiche statutarie, tra cui ilattualmente previsto fino ad un massimo di dieci voti.