ASPI, soci approvano dividendo e nominano CdA. Antonino Turicchi presidente

(Teleborsa) - L'di(ASPI) ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio 2024, pari a 1.027 milioni di euro.È prevista la distribuzione di, da corrispondersi con le seguenti modalità: 648 milioni di euro in data 17 aprile 2025, di cui 568 milioni di euro, pari al 60% dell'utile della gestione caratteristica, e 80 milioni, pari ai proventi derivanti dalle operazioni straordinarie e dai dividendi delle società del Gruppo; i restanti 142 milioni di euro da corrispondere alla data di approvazione della semestrale 2025, tenuto anche conto del regolare atteso confronto con il Ministero Concedente per l'approvazione del Piano Economico Finanziario; riserva "utili portati a nuovo" per la rimanente porzione pari a 237 milioni di euro; l'ammontare delle riserve disponibili, tenendo in considerazione la destinazione dell'utile dell'esercizio 2024, è pari a 790 milioni di euro.L'assemblea ha deliberato di determinare in quattordici il numero dei componenti dele di nominare per gli esercizi 2025-2026-2027 i seguenti membri: Miguel Antonanzas Alvear, Ignacio Botella Rodrìguez, Sergio Buoncristiano, Amedeo Cicala, Arrigo Emilio Giana, Jonathan Grant Kelly, Fabio Massoli, Gianluca Ricci, Alessandro Tonetti, Renata Tosi, Antonino Turicchi, Andrea Valeri, tratti dalla lista di maggioranza e Christoph Holzer e Zhiping Chen, tratti dalle liste presentate dai soci di minoranza.L'Assemblea ha inoltre nominatoqualedel Consiglio di Amministrazione e ha determinato i compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il neoeletto Consiglio di Amministrazione si riunirà il 18 aprile per la nomina delle cariche sociali e il conferimento dei poteri.