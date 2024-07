CRIF, mutui in crescita: domanda in aumento del 3,4%

(Teleborsa) - Idelle richieste è andato di pari passo con il taglio dei tassi di interesse da parte della BCE. Entrando nel dettaglio, nel I semestre dell'anno,rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, valore che continua a essere influenzato dal fenomeno delle surroghe (+6,4%vs I trimestre 2023). Se guardiamo al solo mese di giugno si arriva a un valore del 5,8%, secondo valore massimo del semestre, dopo il picco raggiunto a marzo. Anche l’importo medio subisce una leggera crescita (+1,0%), con un valore complessivo di. La dinamica positiva è confermata anche se guardiamo al soloSono le principali evidenze dell’analisi del(Fonte: il Sistema di Informazioni Creditizie EURISC).a tasso fisso sempre più competitiva, che in particolare ha favorito le surroghe e che, unitamente alle prospettive di riduzione dei tassi, dovrebbe infondere maggiore s. Un elemento che in prospettiva condizionerà ulteriormente lo sviluppo del mercato è la direttiva ‘case green’ che, approvata dal Parlamento Europeo lo scorso marzo, pone degli obiettivi di efficientamento degli immobili per il 2035Infine, nei prossimi mesi, per effetto della dinamica di crescita, si potrebbe registrare un, ma in una dinamica sostanzialmente accettabile” - commentaExecutive Director di CRIF.Per quanto riguarda lanel I semestre del 2024 le richieste di mutuo per importi compresi tra 100.000 e 150.000 euro raccolgono le principali richieste con oltre il 30% del totale, a cui segue la fascia 150.000-300.000 euro con il 27,4%.emerge che la classe più vivace è quella tra i 25–30 anni, con il 37,3% del totale. Nel complesso, 8 richieste su 10 prevedono piani di rimborso superiori ai 15 anni, a conferma della propensione delle famiglie a privilegiare soluzioni diluite nel tempo.Infine, per quanto riguarda la classe di età vediamo che le fasce