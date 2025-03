Mutui: nel Lazio 148.000 euro la richiesta media (+5%)

(Teleborsa) - Negli ultimi anni, il, ma dalla seconda metà del 2024, grazie alla politica monetaria della, il settore ha mostrato segnali di ripresa. Secondo l’osservatorio congiunto, nel Lazio si è registrato un aumento sia dell’importo medio richiesto per i mutuisia del numero delle domande di finanziamento (+17%). Anche il mercato immobiliare segue questa tendenza positiva: i dati dell’indicano un incremento delle compravendite di abitazioni nel Lazio del 2,6% nel terzo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.Il valore medio degli immobili oggetto di mutuo nel. Anche l’età media dei richiedenti è leggermente aumentata (41 anni e mezzo), in parte a causa della crescita delle richieste di surroga, passate dal 24% nel 2023 al 32% nel 2024, grazie alla riduzione dei tassi di interesse. A livello provinciale, Roma registra l’importo medio più alto richiesto (153.235 euro), seguita da Latina (125.913 euro), Rieti (107.713 euro), Viterbo (107.574 euro) e Frosinone (106.180 euro).Per i mutui destinati all’acquisto della: l’importo medio richiesto è salito a 156.643 euro (+5%), mentre il valore medio degli immobili ha raggiunto i 224.682 euro (+2%). L’età media dei richiedenti rimane stabile a circa 38 anni e mezzo, così come la durata del piano di ammortamento (26 anni e mezzo).I mutui a tasso fisso restano più vantaggiosi rispetto ai variabili, sebbene il divario si sia ridotto. Secondo le simulazioni di Facile.it e Mutui.it,. Per gli immobili di classe energetica A o B, i mutui green offrono condizioni ancora più vantaggiose, con un TAN del 2,40% e una rata di 559 euro.Per la surroga,. I mutui a tasso variabile, grazie ai tagli della BCE, risultano oggi più convenienti rispetto a sei mesi fa, con offerte che partono da un TAN del 3,50% e una rata di 631 euro. Per immobili di classe A o B, il tasso scende al 3,33%, con una rata di 612 euro.