Danieli, CEO: un po' di cassa si potrebbe investire, stiamo pensando come farlo

Danieli

(Teleborsa) - "Conosciamo queste valutazioni, ma. Il business è tale da aver bisogno di importanti presidi e adeguate garanzie bancarie". Lo ha dettodel gruppo, in merito ai giudizi degli analisti sulla cassa netta positiva molto alta, nell'ultima semestrale indicata a 1,7 miliardi di euro."Detto questo, è chiaro che. Stiamo pensando come farlo in maniera efficiente", ha detto in un'intervista a L'Economia de Il Corriere della Sera.La conferma di una linea di cautela emerge anche con una domanda sulle politiche di payout: "DanieliCirca il 90% va a riserva. Crediamo siaa vantaggio di una crescita industriale sostenuta".