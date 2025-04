Fed, Hammack: dobbiamo essere pazienti, incertezza pesa su aziende

(Teleborsa) - "Penso che. Credo che questo sia il momento in cui vogliamo assicurarci di muoverci nella giusta direzione, piuttosto che muoverci troppo velocemente nella direzione sbagliata. Quindi preferirei prendermi il tempo necessario per assicurarmi di analizzare i dati, i dati concreti che in realtà sono davvero validi". Lo ha dichiarato, presidente della Federal Reserve Bank of Cleveland, in un'intervista a CNBC."Se entroavremo, allora penso che vedremo il comitato muoversi, se sapremo qual è la strada giusta da seguire in quel momento", ha detto Hammack, quando le è stato chiesto specificamente di giugno."Il- ha detto durante l'intervista - Il nostro compito è concentrarci su come questo avrà un impatto su famiglie e imprese, e su cosa significherà per l'economia reale. Quindi non stiamo guidando i mercati. Stiamo guidando l'economia reale"."Quello che sentiamo in questo momento è che- ha aggiunto - Sta creando loro problemi in termini di pianificazione, di riflessione su dove andare, e quindi alcune di loro hanno messo in pausa la decisione se fare investimenti più consistenti, se investire in nuove strutture, nuovi piani di investimento, e poi stanno pensando ai loro piani di assunzioni".