Generali, Palenzona: Mediobanca potrebbe vendere una quota e far spazio a partner industriale

(Teleborsa) - Le vicende delle OPS lanciate tra banche italiane "sono intrecciate, ma diverse.di imprenditori e manager. Non si vedono autorevoli e indipendenti voci istituzionali capaci di fare da arbitri. Non si vedono neanche, rispettati cavalieri bianchi". Lo ha detto a Repubblica Fabrizio Palenzona, presidente di Prelios e a lungo nei CdA di"Tuttavia l'interesse del Paese richiede che termini questa infinita battaglia, in un momento così delicato - ha aggiunto - Non ho soluzioni miracolose, ma pensando all'esperienza che ho vissuto e sofferto più di venti anni fa, provo a dare un suggerimento.Su, Palenzona suggerisce ad Alberto Nagel, CEO di Mediobanca, di chiedere "di votare l'unica lista completa presentata in assemblea e deliberando altresì, Mediobanca, di, chiedendo nel contempo a tutti di abbassare la tensione".Secondo Palenzona, "si potrebbe individuare eche possa aprire una fase di stabilizzazione della compagnia e compattare intorno a questo l'azionariato storico, superando, nessuno escluso, quell'ego e quei personalismi che caratterizzano la situazione attuale. È un sogno? Se qualcuno ha idee migliori si faccia avanti".