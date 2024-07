SG Company finalizza acquisto 51% di KNOBS

SG Company

(Teleborsa) -Società Benefit, quotata sul mercato Euronext Growth Milan. ha, tech company e PMI innovativa con sede a Milano, specializzata in soluzioni web e blockchain.I termini economici della transazione sono invariati rispetto a quanto già specificato nel comunicato stampa diffuso in data 11 luglio 2024., è stato corrisposto, in parte – per un controvalore pari a 500.000 euro – tramite la sottoscrizione di unriservato a SG Company e, in parte – per un controvalore pari a 561.600 euro – tramiteCome previsto dagli accordi, l’acquisto dell’ulteriore 1,5% del capitale sociale di KNOBS da parte di SG Company, è previsto entro e non oltre il 31 gennaio 2026.