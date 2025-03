Buzzi entra nel capitale di Gulf Cement Company e lancia un'OPA

Buzzi

(Teleborsa) -, tramite TC Mena (una controllata al 90% costituita secondo le norme dell'Abu Dhabi Global Market), ha. GCC è una società per azioni quotata alla Borsa Valori di Abu Dhabi (ADX), con sede nell'Emirato di Ras Al Khaimah, appartenente agli Emirati Arabi Uniti.In data 13 marzo 2025 TC Mena ha presentato un'agli azionisti rimanenti di GCC, al prezzo per azione di 0,56 AED. I risultati dell'OPA saranno pubblicati l'11 aprile 2025, si legge in una nota di Buzzi, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento.Se verranno consegnate tutte le azioni di GCC, il prezzo complessivo di acquisto pagato da TC Mena, compresi gli acquisti di azioni al di fuori dell'OPA, ammonterà a circa 70 milioni di dollari (circa). L'acquisto sarà finanziato tramite liquidità disponibili e linee di credito esistenti in capo alla controllante.GCC gestisce unacon una capacità produttiva annua di circa 2,4 milioni di tonnellate. Per il 2024 i ricavi netti di GCC ammontano a 120 milioni di euro e l'EBITDA a 7 milioni di euro. GCC produce cemento sia per il mercato interno degli Emirati Arabi Uniti sia per l'esportazione.