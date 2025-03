SG Company, portafoglio ordini a fine marzo in aumento del 76% su anno

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che al 312025 il- seppur ancora da contrattualizzare formalmente - del gruppo SG Company è pari a circa, in incremento di circa il 76% rispetto al dato dello stesso periodo dello scorso anno, pari a 21 milioni di euro (considerando il medesimo perimetro societario), e superiore di circa l'8,8% rispetto al valore di fatturato consolidato di tutto l'esercizio 2024 che - come comunicato in data 30 gennaio 2025 - risulta pari a circa 34 milioni di euro.I risultati conseguiti nel primo trimestre dell'anno proiettano SG Company verso larispetto agli scorsi esercizi, si legge in una nota."I numeri registrati nei primi tre mesi del 2025 testimoniano la solidità del nostro modello di business, la capacità di innovazione e l'efficacia delle strategie adottate - ha commentato l'- Il forte slancio di inizio anno ci consente di guardare con grande ottimismo ai prossimi trimestri, con la convinzione che il 2025 segnerà un nuovo traguardo nella nostra storia di successi. La nostra crescita non si limita a questo esercizio, ma rappresenta una traiettoria solida e sostenibile che da questi ultimi anni continuerà a creare valore per i nostri azionisti e investitori negli anni a venire".