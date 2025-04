SG Company sale al 75,5% del capitale di Mission To Heart

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha, aumentando la propria partecipazione dal 63,25% al 75,5%. Mission to Heart è stata acquisita a maggio 2022 sulla base di un fatturato al 31 dicembre 2021 pari a circa 480 mila euro e, ad oggi, presenta un valore di fatturato al 31.12.2024 pari a circa 1 milione di euro."La crescita qualitativa e quantitativa di MiTH è motivo di orgoglio per il Gruppo perché è in assoluto- ha commentato il- È uno degli esempi di lungimiranza e correttezza nella scelta di investimento e soprattutto di integrazione post deal su cui SG Company sta poggiando la sua crescita per linee esterne. Quindi, complimenti a MiTH per la sua crescita molto rilevante negli ultimi anni che, siamo fiduciosi, continuerà nei prossimi anni, insieme".