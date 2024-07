Soges Group, KT&Partners avvia copertura con Add e TP a 4,5 euro

Soges Group

(Teleborsa) - KT&Partners hasu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio. Laè "" e ilè diper azione, per un potenziale upside del 134%.Gli analisti ricordano che Soges si è quotata in Borsa il 12 giugno 2024, con un prezzo IPO di 2,25 euro per azione, che implica una capitalizzazione post-money di 11,6 milioni di euro e una valutazione EV 8,0x sul suo EBITDA FY23. Il gruppo ha emesso 1,08 milioni di azioni (il 21,2% del capitale), mentre i costi dell'IPO sono stati pari a 0,88 milioni di euro. L'IPO prevedeva un'opzione greenshoe con oltre 121.000 azioni aggiuntive, ma questa opzione non è stata esercitata.Dopo aver ottenuto i proventi dell'IPO, il gruppo haacquisendo le attività alberghiere di due strutture già gestite (Park Hotel Chianti e Borgo di Cortefreda). Inoltre è stata ampliata la capacità dell'Art Atelier Hotel aggiungendo la Dependance con ulteriori 14 camere e aggiunto l'Hotel Malaspina, dotato di circa 30 camere, al suo portfolio, arrivando a 9 sedi in gestione per un totale di circa 368 camere.KT&Partners prevede che idelle vendite per il 2024 raggiungeranno i 16,9 milioni di euro, crescendo a un CAGR 2023-2027 del 16,9% per poi raggiungere i 29,4 milioni di euro entro il 2027; ha tenuto conto dell'acquisizione dell'Art Atelier Dependence e dell'Hotel Malaspina nell'estate 2024 e dell'aggiunta di due nuove sedi ogni anno nel periodo 2025-2027, ciascuna contribuendo alle vendite con circa 1,5 milioni di euro annui, per un totale di 14 sedi gestite entro il 2027. L'dovrebbe crescere da 3,5 milioni (margine del 20,4%) nel FY24 a 7,8 milioni di euro (margine del 26,1%) nel 2027, guidato da economie di scala e gestione ottimizzata. Prevede che l'aumenterà da 2 milioni nel 2024 a 4,1 milioni di euro nel 2027. L'crescerà a un CAGR del 39,8%, raggiungendo 1,6 milioni di euro entro il 2027.Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, gli analisti prevedono che Soges manterrà unnegativo, stimato in -0,3 milioni di euro nel 2024, grazie alla natura del suo modello di business: il gruppo può mantenere un basso DSO ricevendo i pagamenti quasi immediatamente dai suoi clienti, con conseguente basso livello di crediti commerciali, mentre può gestire termini di pagamento più favorevoli con i fornitori. Inoltre, prevedono che lasarà di 2,1 milioni di euro nel 2024, tenendo conto dell'afflusso di cassa di 1,6 milioni di euro derivante dall'IPO al netto dei costi. La PFN diventerà positiva in termini di liquidità a partire dal 2026, raggiungendo -4,6 milioni di euro nel 2027.