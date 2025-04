Longino & Cardenal, KT&Partners taglia fair value e conferma Add

Longino & Cardenal

(Teleborsa) - KT&Partners ha ridotto aper azione (dai precedenti 3,35 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari e preziosi, confermando la" visto l'upside potenziale del 107%.A seguito dei risultati dell'esercizio 2024, che hanno confermato una solida performance nazionale ma trend più deboli in alcuni mercati internazionali, gli analisti hannoper gli esercizi 2025-2027 e introdotto l'esercizio 2028 nell'orizzonte di previsione. I ricavi per l'esercizio 2025 sono ora previsti a 39,1 milioni di euro, in calo del 7,8% rispetto alla precedente previsione di 42,4 milioni di euro, riflettendo principalmente una ripresa più lenta del previsto a Dubai e il graduale turnaround delle attività di New York. Il fatturato del 2028 dovrebbe raggiungere i 48,0 milioni di euro, con un CAGR 2024-2028 del 6,8%.A livello di redditività, hannoper l'esercizio 2025 a 1,4 milioni di euro (margine del 3,7%) da 2,3 milioni di euro (-1,8 punti percentuali rispetto al margine stimato in precedenza), principalmente a causa delle continue perdite negli Stati Uniti e dei maggiori costi commerciali a Dubai e Hong Kong. Ciononostante, prevedono una progressiva ripresa del margine, con un EBITDA che raggiungerà i 2,7 milioni di euro nel 2028 (margine del 5,7%), il che implica un CAGR 24-28 del 32,9%. Hanno inoltre adeguato le stime della Posizione Finanziaria Netta per riflettere un. La PFN per l'esercizio 2025 è ora prevista a 5,2 milioni di euro di indebitamento netto, in miglioramento a 1,7 milioni di euro entro l'esercizio 2027 (rispetto a 0,5 milioni di euro nelle previsioni precedenti) e raggiungendo una liquidità netta di 43.000 euro entro l'esercizio 2028.