Solid World Group, informativa sull'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato che nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha, tra il 22 e il 26 luglio 2024 inclusi, complessivamentead un prezzo medio ponderato di circa 2,719 euro per azione, per unpari aA seguito di tali operazioni Solid World Group possiede, al 26 luglio, un totale di 137.575 azioni proprie, pari allo 0,834% del capitale sociale. Le società controllate da Solid World Group S.p.A. non detengono azioni proprie.A Piazza Affari, intanto, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente perche si posiziona a 2,63 euro.