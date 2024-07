Zignago Vetro rimbalza dopo il tonfo di venerdì. Analisti cauti

Zignago Vetro

Zignago Vetro

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, dopo che venerdì ha registrato un ribasso di quasi l'8%, in scia all' annuncio di aver chiuso ilcon ricavi consolidati pari a 329 milioni di euro (-14,5% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente), EBITDA consolidato pari a 73,8 milioni di euro (-38,6%) e utile netto consolidato pari a 26,3 milioni di euro (-64,8%).parla di unprincipalmente per maggior debito netto, mentre il P&L è stato invece caratterizzato da un miglior fatturato ma margini leggermente inferiori. "Al di là delle considerazioni valutative, se da un lato evidenziamo i primi elementi di miglioramento della domanda, crediamo che sia(e.g prezzi) in un contesto dove il principale player di mercato () ha passato messaggi più prudenti sulle principali dinamiche di mercato", si legge in una nota.ha affermato che la debolezza di F&B nel secondo trimestre potrebbe estendersi al secondo semestre, con aspettative di una graduale ripresa il prossimo anno. Prevede che anche il mercato dei contenitori per cosmetici e profumeria, in particolare nei segmenti del lusso, vedrà la domanda rimanere debole. Considerando i risultati appena annunciati, ledel broker (ricavi di 660 milioni, EBITDA a 168,4 milioni) sembrano "", dato che implicherebbero una crescita dei ricavi nel secondo semestre del 5,2% e un margine EBITDA del 28,6%.Ottima la performance di, che, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,44 e successiva a 12,08. Supporto a 10,8.